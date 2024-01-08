Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Запорожья 8.01.2024, 9:41

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И в ТЦ в Кривом Роге.

Российские захватчики попали ракетами в жилые кварталы Запорожья.

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram, в 08:00 по Минску Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов.

В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прогремело в общей сложности 5 взрывов. В связи с этим, сейчас известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

«В результате ракетной атаки известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться», — сообщил Малашко.

В Кривом Роге, как сообщают местные СМИ, ракета прилетела в торговый центр.

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