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Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Запорожья

  • 8.01.2024, 9:41
  • 3,864
Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Запорожья

И в ТЦ в Кривом Роге.

Российские захватчики попали ракетами в жилые кварталы Запорожья.

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram, в 08:00 по Минску Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов.

В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прогремело в общей сложности 5 взрывов. В связи с этим, сейчас известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

«В результате ракетной атаки известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться», — сообщил Малашко.

В Кривом Роге, как сообщают местные СМИ, ракета прилетела в торговый центр.

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