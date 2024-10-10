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Кадыров решил отправлять на войну против Украины нарушителей ПДД в Чечне

  • 10.10.2024, 8:03
  • 1,160
Кадыров решил отправлять на войну против Украины нарушителей ПДД в Чечне

Дано поручение Делимханову.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики. Речь идет о тех, кто совершает административные правонарушения, в частности, нарушает ПДД.

Об этом сообщает Telegram «Медуза – LIVE».

По словам лидера Чеченской республики, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову «взять этот вопрос под контроль».

Кадыров подчеркнул, что в Чечне «есть мизерная категория» людей, для которых «никакие законы не писаны». Речь идет о молодежи, которая, по его словам, «ведет праздный, аморальный образ жизни». В частности, такие люди позволяют себе припарковаться где угодно, сесть за руль будучи под влиянием запрещенных препаратов, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и провоцировать конфликты.

«Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону «СВО» (на войну против Украины - ред.). Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», - говорится в посте Кадырова.

Он добавил, что в регионе формируют новый полк. Поэтому, по его словам, отправка правонарушителей на фронт «будет уместной», а мест хватит всем.

«Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся», - заявил Кадыров.

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