закрыть
13 декабря 2024, пятница, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден одобрил очередную военную помощь Украине

  • 12.12.2024, 23:22
Байден одобрил очередную военную помощь Украине

Вашингтон будет оказывать Киеву военную поддержку вплоть до истечения срока полномочий президента США.

Президент США Джо Байден одобрил новый, 72-й по счету пакет военной помощи Украине, в который войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что действующая американская администрация будет оказывать Киеву военную поддержку вплоть до истечения срока ее полномочий 20 января 2025 года.

8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что эти средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип