Байден одобрил очередную военную помощь Украине 12.12.2024, 23:22

Вашингтон будет оказывать Киеву военную поддержку вплоть до истечения срока полномочий президента США.

Президент США Джо Байден одобрил новый, 72-й по счету пакет военной помощи Украине, в который войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что действующая американская администрация будет оказывать Киеву военную поддержку вплоть до истечения срока ее полномочий 20 января 2025 года.

8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что эти средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин.

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