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Российская власть достигла своего апогея

  • Эльвира Вихарева
  • 12.10.2024, 9:16
  • 2,956
Российская власть достигла своего апогея

Может, оно так все и кончится?

Кадыров обещает кровную месть сенатору Керимову и двум депутатам, потому что вроде как обещали его убить.

Или не обещали, но какая, в общем, разница, сюжет прекрасен сам по себе.

Российская власть достигла своего апогея — ей мало убивать снаружи и внутри тех, кого она считает врагами. Пора приниматься за своих. Это и называется борьбой башен. Кавказских родовых.

Может, оно так все и кончится? Никакая Украина до Кремля не дойдет, а они просто там все залюбят друг друга до смерти?

В конце останется только один — какой-нибудь губернатор понезаметней. Мало ли их там, по медвежьим углам, сраных…

Как вам мой политологический прогноз? И не говорите, что такого не может быть: очень даже может.

Россия — страна возможностей.

Эльвира Вихарева, Telegram

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