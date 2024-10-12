Российская власть достигла своего апогея
- Эльвира Вихарева
- 12.10.2024, 9:16
- 2,956
Может, оно так все и кончится?
Кадыров обещает кровную месть сенатору Керимову и двум депутатам, потому что вроде как обещали его убить.
Или не обещали, но какая, в общем, разница, сюжет прекрасен сам по себе.
Российская власть достигла своего апогея — ей мало убивать снаружи и внутри тех, кого она считает врагами. Пора приниматься за своих. Это и называется борьбой башен. Кавказских родовых.
Может, оно так все и кончится? Никакая Украина до Кремля не дойдет, а они просто там все залюбят друг друга до смерти?
В конце останется только один — какой-нибудь губернатор понезаметней. Мало ли их там, по медвежьим углам, сраных…
Как вам мой политологический прогноз? И не говорите, что такого не может быть: очень даже может.
Россия — страна возможностей.
Эльвира Вихарева, Telegram