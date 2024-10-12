В Минске дорожают обувь и кофе

В Минске дорожают обувь и кофе3
- 12.10.2024, 13:26
Как изменились цены.
В сентябре 2024 года по сравнению с августом непродовольственные товары в Минске подорожали на 1% сообщает Белстат. Цены на продукты питания выросли на 0,6%, а услуги — на 0,4%.
По информации Белстат, в сентябре в Минске выросли цены на обувь (+7,6%) фрукты (+4,1%), кофе (+2,8%), крупы и бобовые (+2,1%) холодильники (+1,7%) и мебель (+1,1%). Туристические и культурные услуги подорожали на 9,2% и 4,4% соответсвенно.
Подешевели в столице овощи (-4,7%), телевизоры (-1,1%) и услуги дошкольных учреждений (-9,1%).
По сравнению с сентябрем прошлого года, в 2024-м продовольственные товары в Минске подорожали на 7,2%, непродовольственные — на 5,1%, а услуги — на 6,2%.