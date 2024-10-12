закрыть
12 октября 2024, суббота, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске дорожают обувь и кофе

3
  • 12.10.2024, 13:26
В Минске дорожают обувь и кофе

Как изменились цены.

В сентябре 2024 года по сравнению с августом непродовольственные товары в Минске подорожали на 1% сообщает Белстат. Цены на продукты питания выросли на 0,6%, а услуги — на 0,4%.

По информации Белстат, в сентябре в Минске выросли цены на обувь (+7,6%) фрукты (+4,1%), кофе (+2,8%), крупы и бобовые (+2,1%) холодильники (+1,7%) и мебель (+1,1%). Туристические и культурные услуги подорожали на 9,2% и 4,4% соответсвенно.

Подешевели в столице овощи (-4,7%), телевизоры (-1,1%) и услуги дошкольных учреждений (-9,1%).

По сравнению с сентябрем прошлого года, в 2024-м продовольственные товары в Минске подорожали на 7,2%, непродовольственные — на 5,1%, а услуги — на 6,2%.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина