WSJ: Американцы считают, что Трамп лучше справится с войной в Украине, чем Харрис 16 12.10.2024, 14:50

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Результаты опроса.

Избиратели отдают предпочтение экс-президенту Дональду Трампу перед вице-президентом Камалой Харрис в вопросе о том, кто лучше урегулирует войну РФ против Украины и конфликт в секторе Газа, говорится в опросе Wall Street Journal, проведенном в семи ключевых штатах.

В вопросе российской агрессии Трамп лидирует с 50% против 39% у Харрис, а в вопросе о войне между Израилем и ХАМАС республиканец имеет преимущество 48% против 33% у кандидата от демократов.

Хотя этот опрос перекликается с другими опросами, которые свидетельствуют о том, что внешняя политика не является приоритетом для избирателей в ноябре, следующий президент «унаследует» конфликты, которые «не имеют четкого завершения» и участие в которых поляризовало американский электорат. По данным WSJ, вопрос о том, кто из кандидатов имеет правильное сочетание опыта и лидерских качеств, был важным в этой гонке.

С одной стороны, республиканцы все больше выступают против военной помощи Украине, а демократы разделились во мнениях относительно того, должны ли США продолжать вооружать Израиль на фоне критики относительно больших жертв среди гражданского населения и гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Лидерство Трампа в обоих конфликтах частично поддерживают и независимые эксперты, почти половина из которых считают, что он лучше справится с войной РФ против Украины, по сравнению с третью часть тех, кто отдает предпочтение в этом вопросе Харрис. Относительно войны между Израилем и ХАМАС, 43% отдали предпочтение Трампу, а 26% - Харрис. Остальные не выбрали ни того, ни другого.

При администрации действующего президента США Джо Байдена страна предоставила Украине военной помощи на более чем $100 млрд. Харрис также неоднократно подтверждала свою поддержку и несколько раз встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

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