«Путин параноит после уничтожения Насраллы»1
- 12.10.2024, 16:30
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Российский правитель не справляется со своими страхами.
Диктатор Владимир Путин хочет, чтобы его воспринимали как «сильного лидера». У него есть свои страхи, которые он явно хочет скрыть.
Об этом «24 Каналу» рассказала председатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, заметив, что уже звучало много информации о страхах Путина. Конечно, что ее никак подтвердить нельзя. Но есть основания утверждать, что диктатор многого боится.
Как отметила Романова, значительная часть мира была бы не против, если бы с Путиным что-то произошло. В таких условиях понятно, что диктатор будет бояться за свою жизнь.
- Если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Уверена, что он лучше нас знает историю с уничтожением Насраллы из «Хезболлы», когда его разбомбили прямо в бункере. Кто-то вполне может дотянуться и до Путина. Думаю, что он думает об этом каждый день, – заметила Романова.
По ее мнению, если спецслужбы Израиля смогли достать чрезвычайно защищенного террориста, то и до Путина вполне реально дотянуться. Очевидно, что он боится такого развития событий.
Россия любит рассказывать об огромном количестве «красных линий», которые на самом деле мало что значат. В издании The Hill предположили, что на самом деле диктатор Путин имеет только одну «красную линию». Это касается конкретно войск НАТО.