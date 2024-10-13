Медведев всполошился из-за возможного удара по Петербургу

Медведев всполошился из-за возможного удара по Петербургу10
- 13.10.2024, 14:47
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И начал хамить Польше.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередном приступе агрессии пригрозил цивилизованному миру войной.
Более того, он призвал «не будить зверя», подразумевая военную агрессию РФ против Европы. Своими неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram, пишет «Обозреватель».
Медведев отреагировал на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, который пригрозил ударом по Санкт-Петербургу в случае военного конфликта РФ со странами Балтии.
«Он бы… не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?», – выдал Медведев.
Стоит отметить, что вдобавок к угрозам в адрес Польши Медведев устроил истерику из-за евроатлантического курса Украины, который прописан в Плане победы президента Владимира Зеленского. Также он пожаловался, что США продолжают оказывать военную поддержку Украине, при этом якобы не имея денег на ликвидацию последствий урагана во Флориде.