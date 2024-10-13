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СМИ раскрыли аферу Министерства обороны РФ

  • 13.10.2024, 18:23
  • 1,532
СМИ раскрыли аферу Министерства обороны РФ

Российские срочники потрясены поступком Москвы.

Российских срочников в воинской части в Чебаркуле записали в контрактники без их ведома. Об этом сообщает «Диалог.UA»: со ссылкой на российский ТГ-канал «Осторожно, новости».

Солдаты-срочники пожаловались, что им пришла оплата за подписание контракта с Министерством обороны РФ, хотя они ничего не подписывали и отказывались от таких предложений. Два призывника получили выплаты от Министерства труда и социальной защиты Татарстана по 305 тысяч рублей в сентябре и еще 400 тысяч за подписание годичного контракта.

Военнослужащий категорически отказывается от финансового предложения, утверждая, что на него и его сослуживцев оказывали давление, чтобы они подписали контракт, но они отказались и нигде не ставили своих подписей.

«Я не ставил нигде своих подписей и не собирался», – заявил российский призывник.

Недобровольное заключение контракта

Это уже далеко не первый случай, когда контракт с российской армией подписывается благодаря обману или принуждению. Но раньше они касались в основном вербовки иностранцев.

Так, в сентябре 2024 года стало известно, что 14 мужчин из Ганы из-за обмана трудового агента попали в армию РФ.

14 мигрантов отправились из Ганы в Россию через Того в воскресенье, 4 августа 2024 года, по обещаниям получить хорошо оплачиваемую работу в России.

Вскоре по прибытии их перевезли в город Кострома подписать, как они считали, трудовой договор. Однако это оказался контракт с российской армией на войну с Украиной.

Также в сентябре стало известно, что МИД Азербайджана направил ноту МИД РФ в связи с задержанными в Чечне азербайджанцами. Их, как утверждается, насильно отправили на войну с Украиной.

А 13 сентября 2024 года стало известно, что из российской армии уволили 45 граждан Индии. 45 индийцев, как сообщается, незаконно заставили вступить в российскую армию и воевать на фронте против Украины. Вопрос об освобождении индийцев из армии РФ поднимал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Москву.

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