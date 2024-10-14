закрыть
14 октября 2024, понедельник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда Запад наконец-то снимет розовые очки

2
  • Петр Олещук
  • 14.10.2024, 12:54
  • 2,518
Когда Запад наконец-то снимет розовые очки
Петр Олещук

У россиян появилось чувство безнаказанности.

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами – это прямой результат западной политической линии «никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.».

Результатом этой «генеральной линии» является четкое понимание со стороны россиян, что даже при самом плохом для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет.

Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к «начальству». Чем они и занимаются. Много ли вы слышали историй о том, как россиянин отказался выполнять преступный приказ? Реальной истории, а не слухов и сплетен? Я таких верифицированных историй не знаю вообще.

Привет всем российским либералам, рассказывающим, что «это война Путина».

Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и с фантазией.

Если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов.

Это и отдельная тема. Что касается «западных друзей», то политика «никто не должен выиграть и проиграть» сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего ужасного зла, живущего в их головах. И эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так устроен этот мир.

Что ж, мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.

Петр Олещук, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина