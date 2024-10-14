Когда Запад наконец-то снимет розовые очки 2 Петр Олещук

14.10.2024, 12:54

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Петр Олещук

У россиян появилось чувство безнаказанности.

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами – это прямой результат западной политической линии «никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.».

Результатом этой «генеральной линии» является четкое понимание со стороны россиян, что даже при самом плохом для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет.

Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к «начальству». Чем они и занимаются. Много ли вы слышали историй о том, как россиянин отказался выполнять преступный приказ? Реальной истории, а не слухов и сплетен? Я таких верифицированных историй не знаю вообще.

Привет всем российским либералам, рассказывающим, что «это война Путина».

Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и с фантазией.

Если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов.

Это и отдельная тема. Что касается «западных друзей», то политика «никто не должен выиграть и проиграть» сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего ужасного зла, живущего в их головах. И эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так устроен этот мир.

Что ж, мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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