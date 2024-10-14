Шри-Ланка подала заявку в БРИКС

Шри-Ланка подала заявку в БРИКС2
- 14.10.2024, 17:26
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Заявку рассмотрят на саммите в российской Казани.
Островное государство Шри-Ланка официально подает заявку на членство в международном объединении БРИКС. Об этом сообщает местная газета The Morning.
Министр иностранных дел Виджитха Герат заявил, что заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.
Отмечается, что секретарь Министерства иностранных дел Аруни Виджевардане формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который пройдет в российской Казани 23-24 октября.