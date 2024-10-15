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Военные ВС РФ отказались выполнять боевые задачи на Запорожском направлении

  • 15.10.2024, 15:28
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Военные ВС РФ отказались выполнять боевые задачи на Запорожском направлении

В 70-м мотострелковом полку зреет бунт.

Военные ВС РФ из состава 70-го мотострелкового полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении, часто отказываются выполнять поставленные боевые задачи. Об этом сообщило украинское партизанское движение «АТЕШ».

«Низкое моральное состояние российских бойцов серьезно сказывается на их боеспособности. Наш агент сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи», — говорится в сообщении.

В «АТЕШ» объяснили, что военное руководство этого полка взимает с российских оккупантов рядового состава деньги, а также не обеспечивает их надлежащим оружием и снаряжением, из-за чего в подразделении растет неповиновение начальству.

«Военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за собственные деньги, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобного не фиксируется. Это может указывать на то, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов. Суммы поборов достигают 100 тысяч рублей в месяц», — отметили в «АТЕШ».

Украинские партизаны также сообщили, что российские военные, которые отказываются переводить деньги, подвергаются постоянному насилию и издевательствам со стороны своих же соотечественников, что также увеличивает недоверие и напряженность в полку.

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