Президент Молдовы встретилась с белорусской группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле

Президент Молдовы встретилась с белорусской группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле1
- 15.10.2024, 18:52
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Политик пообщалась с музыкантами в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города.
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2» в Кишиневе, сообщает Unimedia.
Политик пообщалась с музыкантами после их выступлений на концерте в честь Дня города. С Вайкуле президента Молдовы познакомил гитарист «Би-2» Александр Уман.
«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня и поддержали нас», — сказала Санду.
Уман напомнил, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдовы, поэтому политик теперь будет часто видеть группу.