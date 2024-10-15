Вступили в силу новые правила по ввозу товаров в Беларусь 2 15.10.2024, 19:38

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Что нельзя ввозить из-за границы?

15 октября вступило в силу постановление правительства от 28 августа, которое вносит дополнения в перечни товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

В Таможенном комитете напомнили, чем именно расширен список «происходящих из недружественных стран» запрещенных товаров.

С сегодняшнего дня нельзя ввозить в страну:

полиэтилен высокого давления,

шинную продукцию,

плиты OSB,

фанеру,

изделия столярные и плотницкие,

бумагу и изделия санитарно-гигиенические,

бумагу и картон, в том числе гофрированные,

тряпье,

стекловолокно, в том числе стекловату.

Также пополнился перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики, происходящих из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Оттуда теперь нельзя ввозить:

сумки и чемоданы,

обои,

плитку керамическую,

санитарно-технические изделия,

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование,

стиральные машины,

подгузники и пеленки.

Напомним, в список государств, «совершающих недружественные действия в отношении» Беларуси, включены страны ЕС, Канада, Великобритания, США и ряд других государств.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на товары, которые перевозятся для личного пользования.

Это ответная мера на расширение с 1 июля 2024 года санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

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