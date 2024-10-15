Вступили в силу новые правила по ввозу товаров в Беларусь

Вступили в силу новые правила по ввозу товаров в Беларусь2
- 15.10.2024, 19:38
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Что нельзя ввозить из-за границы?
15 октября вступило в силу постановление правительства от 28 августа, которое вносит дополнения в перечни товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.
В Таможенном комитете напомнили, чем именно расширен список «происходящих из недружественных стран» запрещенных товаров.
С сегодняшнего дня нельзя ввозить в страну:
полиэтилен высокого давления,
шинную продукцию,
плиты OSB,
фанеру,
изделия столярные и плотницкие,
бумагу и изделия санитарно-гигиенические,
бумагу и картон, в том числе гофрированные,
тряпье,
стекловолокно, в том числе стекловату.
Также пополнился перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики, происходящих из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Оттуда теперь нельзя ввозить:
сумки и чемоданы,
обои,
плитку керамическую,
санитарно-технические изделия,
холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование,
стиральные машины,
подгузники и пеленки.
Напомним, в список государств, «совершающих недружественные действия в отношении» Беларуси, включены страны ЕС, Канада, Великобритания, США и ряд других государств.
Стоит отметить, что запрет не распространяется на товары, которые перевозятся для личного пользования.
Это ответная мера на расширение с 1 июля 2024 года санкций Евросоюза в отношении Беларуси.