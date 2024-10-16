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СМИ: 10 тысяч солдат армии КНДР уже в России

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  • 16.10.2024, 8:00
  • 9,414
СМИ: 10 тысяч солдат армии КНДР уже в России

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна стремительно усиливается.

КНДР, по предварительным данным, отправила в Россию уже 10 тысяч своих военных. Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна стремительно усиливается.

Об этом сообщило 15 октября влиятельное издание Kyiv Independent, ссылаясь на источник в западных дипломатических ведомствах.

На днях украинский президент Владимир Зеленский публично заявил о реальном вовлечении Северной Кореи в агрессию России против Украины. И это вовлечение может быть более серьезным, чем казалось ранее.

Западный дипломат сообщил, что в РФ переброшена северокорейская группировка численностью около 10 тысяч военных. Пока не ясно, что это за солдаты, а также какую роль им уготовили.

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