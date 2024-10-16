В России напуганы новым предложением Украины

В России напуганы новым предложением Украины3
- 16.10.2024, 13:55
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Иностранные компании могут полностью отказаться от сделок с РФ.
На следующей неделе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение о включении России в свой черный список. Если это произойдет, по российской экономике будет нанесен катастрофической силы удар, подчеркивают аналитики.
Согласно данным Politico, в распоряжении журналистов которого оказался конфиденциальный документ, включение в список лоббирует Украина, которая смогла собрать большое количество данных, подтверждающих финансирование терроризма и сотрудничество с государствами-изгоями. Россия войдет в список государств с наивысшим риском, присоединившись к Ирану, Северной Корее и Мьянме.
В предложении подчеркиваются финансовые и военные связи России со странами повышенного риска, а также финансирование ею частных военизированных группировок. Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что включение России в черный список станет настоящим Армагеддоном для Кремля, на фоне которого нынешние проблемы с международной торговлей покажутся пустяками.
«Если это произойдет, мало не покажется никому, так как проблемы возникнут уже не только с подсанкционными товарами, а со всей международной торговлей России в принципе», — подчеркивает он. Включение России в черный список FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) может иметь серьезные последствия для российской экономики и международных отношений.