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А поговорить

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 17.10.2024, 9:48
  • 2,652
А поговорить

Не приведет ли стремление Шольца к противоположному результату?

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным пути урегулирования военного конфликта Россия – Украина.

Шольц при этом считает, что переговоры не могут вестись «за спиной Украины», они должны проводиться в координации с союзниками Германии. Канцлер говорит, что пришло время, когда в дополнение к полной поддержке Украины западные страны должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия «не будут продолжаться вечно».

Акценты расставлены политически корректно, но вот вопрос: каковы будут результаты? Не воспримут ли в Кремле желание поговорить как проявление слабости союзников Украины? Не приведет ли это стремление вежливого, интеллигентного, умеренного канцлера Шольца к противоположному результату?

В конце концов, Шольц имеет богатый опыт разговоров с Путиным до 24 февраля. Какой результат?

Каждый день гибнут люди, раненые, искалеченные, разрушения, беженцы. Все нормальные люди хотят, чтобы это прекратилось. Но проблема в том, что в Кремле сидят персонажи, для которых это не значит ничего. Они с Шольцем с разных планет. Точнее, из разных эпох. Кремлёвские вылупились в бандитские питерские годы из змеиных яиц, отложенных в подлые, кровавые 30-е, а Шольц из нового века и из страны, которая хорошо знает, что это такое – маньяк у власти.

Telegram-канал «СерпомПо»

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