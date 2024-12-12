Новоиспеченный чемпион мира по шахматам Гукеш бросил вызов Карлсену
- 12.12.2024, 22:06
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Индийский шахматист заявил, что хочет достичь большего.
Индийский шахматист Доммараджу Гукеш сразу после победы в финале чемпионата мира заявил, что хочет большего.
Новый чемпион в возрасте 18 лет не собирается останавливаться на своем титуле и сразу бросил вызов Магнусу Карлсену.
«Очевидно, что стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире. Есть Магнус. Меня мотивирует, что кто-то находится на столь очень-очень высоком уровне. Я бы с удовольствием проверил свои силы против лучшего игрока мира», – заявил Гукеш.
В Сингапуре состоялась решающая, 14-я партия матча за шахматную корону, где Гукеш сражался против китайца Дин Лижэня.
При счете 6.5–6.5 Дин допустил грубейшую ошибку на 55-м ходу, после чего у его соперника было внушительное преимущество. При этом эндшпиль прошел в равной борьбе.
«Я был в полном шоке, когда понял, что допустил зевок. Проигрыш в концовке – справедливый результат. Я ни о чем не жалею», – заявил Дин Лижэнь.
Гукеш Доммараджу выиграл в возрасте 18 лет – отныне он самый юный обладатель шахматной короны за всю историю.
Ранее это достижение принадлежало российскому гроссмейстеру Гарри Каспарову.
В 1985 году он выиграл у Анатолия Карпова со счетом 13–11. Тогда новоиспеченному чемпиону мира было 22 года.
В свою же очередь Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам в истории. Также он второй представитель Индии, кому покорилась корона. Первым же стал Вишванатан Ананд (2007–2013).