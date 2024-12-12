Новоиспеченный чемпион мира по шахматам Гукеш бросил вызов Карлсену 12.12.2024, 22:06

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Доммараджу Гукеш

Индийский шахматист заявил, что хочет достичь большего.

Индийский шахматист Доммараджу Гукеш сразу после победы в финале чемпионата мира заявил, что хочет большего.

Новый чемпион в возрасте 18 лет не собирается останавливаться на своем титуле и сразу бросил вызов Магнусу Карлсену.

«Очевидно, что стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире. Есть Магнус. Меня мотивирует, что кто-то находится на столь очень-очень высоком уровне. Я бы с удовольствием проверил свои силы против лучшего игрока мира», – заявил Гукеш.

В Сингапуре состоялась решающая, 14-я партия матча за шахматную корону, где Гукеш сражался против китайца Дин Лижэня.

При счете 6.5–6.5 Дин допустил грубейшую ошибку на 55-м ходу, после чего у его соперника было внушительное преимущество. При этом эндшпиль прошел в равной борьбе.

«Я был в полном шоке, когда понял, что допустил зевок. Проигрыш в концовке – справедливый результат. Я ни о чем не жалею», – заявил Дин Лижэнь.

Гукеш Доммараджу выиграл в возрасте 18 лет – отныне он самый юный обладатель шахматной короны за всю историю.

Ранее это достижение принадлежало российскому гроссмейстеру Гарри Каспарову.

В 1985 году он выиграл у Анатолия Карпова со счетом 13–11. Тогда новоиспеченному чемпиону мира было 22 года.

В свою же очередь Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам в истории. Также он второй представитель Индии, кому покорилась корона. Первым же стал Вишванатан Ананд (2007–2013).

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