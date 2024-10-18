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«Слетал на Бали — сделал все, что нужно»

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  • 18.10.2024, 14:34
  • 1,646
«Слетал на Бали — сделал все, что нужно»

Как релоканты ездят на лечение в другие страны.

Devby.io поговорил с айтишниками, которые, живя в одной локации, ездили на лечение в другую.

«Слетал в отпуск — и сделал всё, что нужно, за €450 на Бали»

— Я живу в Нидерландах вот уже 4 года, но лечусь часто в других странах.

Как-то я сломал большую берцовую кость. Увы, местный врач не поверил в перелом, а проводить обследование его, видимо, не научили. Выдать направление к травматологу он отказался. Так что я обратился к врачам… в Литве. 

Лететь туда было недорого (помню, что дорога обошлась мне в €150 в обе стороны), и я люблю Вильнюс. Попасть на приём к врачу тоже оказалось несложно — я записался предварительно. Сколько стоил приём, уже и не вспомню — все расходы на лечение были возмещены по страховке из Allianz. 

Перелом конечно же подтвердился. Врачом теперь будет заниматься местный tuchtcollege — это врачебная комиссия, которая рассматривает жалобы на работников медицины. Подать жалобу стоит €50, которые вернут — если жалоба полностью или частично обоснована. 

Также мне не раз приходилось ездить в другие страны за лекарствами: за мометазоном, к примеру, я ездил в Бельгию, потому что тут его без рецепта не купить, а рецепт надо выстрадать (моей коллеге не давали даже с запущенным гайморитом).

Мне как-то пришлось в течение недели звонить каждый день врачу — в итоге она сказала, что рецепт-таки выпишет, но «считает, что это рано». А в Бельгии я купил лекарство без рецепта в первой попавшейся аптеке. 

Если нужны антибиотики, я могу заказать из других стран. Так, например, «Сумамед» мне привозили из России. Если нужно назначение — беру рандомный билет куда-нибудь куда проще/дешевле: в Литву, Чехию или Польшу. 

Зубы в Нидерландах лечить сложно и дорого. Чтобы приписаться к стоматологу, нужно заплатить €150 за осмотр — при первом посещении и при последующих, если давно не был. Всё остальное ещё дороже. В какой-то момент я даже получил «план лечения на N тысяч». 

Но я слетал в отпуск — и сделал всё, что нужно, за €450 на Бали. Обошлось дешевле, даже если посчитать стоимость билета. 

Я также лечил зубы и в Праге, и в Вильнюсе. В Праге полно русскоговорящих врачей — и услуги там дешевле. Я делал чистки и ставил пломбы. Да и просто погулять выбраться в Прагу интересно — там красиво.

В Индонезии, кстати, я лечил зубы в очень хорошей клинике — туда записаться непросто, особенно в хай-сезон, когда там наплыв из австралийцев. А лечат там так аккуратно, что я отказывался от анестезии, когда делали пломбы. Цена пломбы там около €41,5 и в местной валюте, она не менялась с 2018 года.

«Ездила на осмотр из Литвы в Польшу, каждый визит — 350 злотых»

— Во время второй беременности я ездила к акушеру-гинекологу из Литвы в Польшу. 

Любая женщина скажет вам: если тебе повезло найти хорошего гинеколога — держись за него. А мне очень повезло. Я стала ходить к ней, когда ещё жила в Беларуси (она была очень популярна как врач). Эта доктор вела мою первую беременность — и я была от неё в восторге.

В 2021 году я переехала в Литву с компанией мужа (моя компания, к сожалению, не релоцировала сотрудников — но позволяла работать на удалёнке из любой страны). И снова забеременела. Встала на учёт в Литве. Но с литовским специалистом у нас «мэтча» не случилось — на любую мою жалобу (а у меня был такой жуткий токсикоз, что жаловалась я постоянно) он говорил, что «это нормально». И ничего больше.

Я постоянно писала в телеграм своему акушеру-гинекологу, и счастье, что она отвечала (хотя была не обязана), давала советы, какие анализы сдать и прочее. Один раз я даже хотела поехать в Беларусь, чтобы она меня осмотрела, но муж посчитал, что это может быть небезопасно, — и не отпустил.

Вскоре моя врач тоже уехала из Беларуси — в Польшу. И я стала ездить к ней на осмотр — каждый визит обходился в 350 злотых (плюс дорога — если на автобусе, то это около 20 евро в одну сторону).

Кто-то посчитает это моей блажью. А я отвечу: вы, наверное, просто не были беременны. Мне нужно было всецело доверять врачу — и счастье, что у меня была возможность бывать не только у литовского специалиста.

Моя акушер-гинеколог назначила мне препарат, который не продавался в Литве, — и за ним тоже нужно было ездить в Польшу. Обычно я закупалась, когда ездила к ней на приём — чуть ли не «баулами» (шучу, но упаковок и правда было немало). Но однажды я куда-то задевала последнюю коробку с лекарством (вчера была на тумбочке — а сегодня нет). Так что пришлось с самого утра срочно отправлять мужа на автобусе в Сувалки — это ближайший к Литве польский город. 

Я бы и рожала в Польше, но муж посчитал, что это лишнее. К тому же роды начались внезапно — на три недели раньше срока. Среди ночи у меня отошли воды.

Пока ехали в больницу я ныла, что лучше бы мы на всех парах гнали к моему врачу. Но супруг не поддавался на мои уговоры и «бухтения» — а уже через пару часов родился наш малыш. 

«Албанский врач предложил поменять коронки, которые я ставила в Польше. Потому что они — «shit»

— Я занималась в основном стоматологическим туризмом. Перед отъездом из Беларуси (он был плановым и случился в начале 2020 года) думала, что хорошо вылечила зубы.

Но осенью 2021 года выпала пломба. Я обратилась уже к польскому врачу, и мне сказали, что нужно лечить каналы как минимум в трёх зубах. А дальше — ставить коронки. Один канал стоит 600 злотых. Коронка — от 2 тысяч.

Я улыбнулась, вышла из кабинета стоматолога и сразу написала друзьям во Львов и Киев с вопросом: «За сколько и где вы лечите зубы?» Они прислали несколько контактов.

По примерным оценкам, лечение зуба во Львове выходило в 4 раза дешевле, чем в Польше.

Самолёт (а тогда в Украину летали гражданские рейсы) стоил туда-обратно 80 злотых. Жить я могла у друзей. Получалось очень выгодно. Я выбрала клинику во Львове, мы общались через Facebook Messenger. Всё было очень внимательно и оперативно. Я писала им по-белорусски, они мне — по-украински. В итоге я прилетела первый раз, мне почистили некоторые каналы. Трудно сказать, сколько я заплатила в общей сложности, потому что наслаждалась Львовом. Помню, что один визит стоил около 6 тысяч гривен (это было в ноябре 2021 года), а всего было 4 или 5 визитов.

За это время я поставила 2 коронки, перелечила все каналы, сделала чистку. Сервис на высшем уровне! Коммуникация, оборудование, подход к пациентам… Плюс очарование моего любимого Львова.

Я ездила в Украину лечить зубы трижды: в ноябре, декабре и феврале 2022 года. Уехала оттуда 16 февраля, следующий визит был запланирован на март. К сожалению, я туда уже не вернулась — белорусам въезд в Украину запрещён. Да и цены на стоматологию в Украине сильно выросли.

Мне оставалось поставить две коронки. Я решила сделать это в Польше. Одна стоила 1400 злотых. Сделала — и думала, что забыла про них.

Весной мой парень сходил к стоматологу и выяснилось, что у него проблемы с зубами. Лечение обойдётся около 4 тысяч злотых. Помня о своём опыте стоматологического туризма, я предложила ему поискать альтернативу за границей. Знакомые писали что-то про Албанию, и я решила обратиться к местным врачам. Заодно можно отдохнуть на море.

Мы перебрали много клиник, даже искали на Reddit. Все приключения описывать не буду, всё-таки балканский подход к работе — это испытание для восточнославянской души.

В итоге мы попали в клинику в Тиране по рекомендации женщины, у которой снимали квартиру. Очень понравился врач: спокойный, рассудительный, даже подшучивал над нами. Пломба у него стоила 30 евро, удалить зуб мудрости — 50 евро.

Мне врач предложил заменить коронки, которые я ставила в Польше. Потому что они — «shit» (цитирую). Одна коронка full zirconia стоила 200 евро.

После визита в Албанию я решила, что к польским стоматологам больше не пойду. У меня обнаружилась проблема, и всё, что я получала от поляков, — это истерика и предложения вырвать зубы и поставить импланты (и то, «если получится»). Албанцы и украинцы скорее говорят: «Не переживай, если не болит, то можно жить». Эта стратегия мне больше подходит.

Другого опыта у меня не было. Вряд ли я поехала бы на операцию или плановые обследования в другую страну. Только если буду там находиться достаточно долго.

Но моя знакомая-полька рожала ребёнка в Чехии. Говорит, что там значительно лучше. Особенно учитывая польскую ситуацию с абортами — если что-то пойдёт не так, погибнут и мать, и ребёнок. В Чехии такая ситуация невозможна.

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