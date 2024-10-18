Во время учений вокруг Тайваня китайские военные оставили странное послание 18.10.2024, 15:14

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На острове его назвали «когнитивной войной».

На днях Китай провел военные учения вблизи Тайваня, окружив остров со всех сторон. При этом китайская береговая охрана выложила в соцсетях странное изображение с сердечком вокруг Тайваня и «признаниями в любви», которые некоторые жители острова расценили как домогательства, пишет The Guardian.

14 октября командование китайской армии заявило о проведении учений Joint Sword-2024B в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня — то есть фактически вокруг всего острова. Утверждалось, что учения «служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня».

В рамках учений Китай использовал не только десятки кораблей, самолетов и береговую охрану, но также кибератаки и пропаганду, пишет издание.

Так, в сети появился поток статей о «неизбежном воссоединении» Китая и Тайваня, а китайская береговая охрана выложила в национальной соцсети Weibo изображение со спутниковым снимком острова и линией стрелок, которые огибают его в форме сердца. На картинке также есть сопроводительный текст: «Привет, моя дорогая» и «Патруль в форме любви к тебе».

Отмечается, что именно береговая охрана Китая занималась патрулированием вокруг Тайваня во время учений.

Береговая охрана Тайваня осудила публикацию такого изображения, назвав его «когнитивной войной». Однако снимок не оказал должного эффекта на жителей острова, пишет издание: сами тайваньцы скорее насмехались над ним в социальных сетях, хотя и посчитали его «жутким». Некоторые увидели в картинке сходство с проявлением абьюзивных отношений, а одна тайваньская газета назвала это «сексуальным домогательством».

Многие также расценили этот пост как отсылку к тайваньской телевизионной драме Hi My Sweetheart, давно снятой с эфира. Некоторые предположили, что она должна была напомнить тайваньцам о звезде шоу, местной актрисе Рэйни Ян — она столкнулась с критикой на Тайване за то, что назвала себя китаянкой, и за размещение в сети контента в поддержку Китая.

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