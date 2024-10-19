Жесткая авария произошла в Бобруйске 19.10.2024, 3:44

Появилось видео.

Один человек пострадал в аварии, которая произошла вечером 18 октября в Бобруйске. ГАИ показала видео столкновения.

По данным инспекторов, 39-летняя водитель Citroen, поворачивая налево на перекрестке улиц Минская и 50 лет ВЛКСМ, столкнулась с Audi, которой управлял 34-летний бобруйчанин. Когда женщина совершала маневр, дополнительная секция светофора была выключена.

В результате ДТП водитель Citroen получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

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