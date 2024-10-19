закрыть
19 октября 2024, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два этажа жилой пятиэтажки обрушились из-за взрыва в Тамбовской области РФ

  • 19.10.2024, 14:41
  • 1,238
Два этажа жилой пятиэтажки обрушились из-за взрыва в Тамбовской области РФ

Три человека погибли.

Три человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Тамбовской области. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Коммунистической в городе Кирсанов. Взрывом были разрушены верхние этажи здания — четвертый и пятый. Возникший пожар к настоящему моменту потушен.

На месте происшествия работают экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим, в том числе психологическую. Для эвакуированных жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Подобные инциденты случались и ранее. Так, 13 октября взрыв бытового газа произошел в Уфе, тогда пострадали два человека. Позднее один из пострадавших был задержан по подозрению в попытке убийства соседа с использованием газа.

1 августа газ взорвался в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, что привело к обрушению двух подъездов. По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, девять пострадали. В ходе разбора завалов произошло повторное обрушение здания.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь