Два этажа жилой пятиэтажки обрушились из-за взрыва в Тамбовской области РФ 19.10.2024, 14:41

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Три человека погибли.

Три человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Тамбовской области. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Коммунистической в городе Кирсанов. Взрывом были разрушены верхние этажи здания — четвертый и пятый. Возникший пожар к настоящему моменту потушен.

На месте происшествия работают экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим, в том числе психологическую. Для эвакуированных жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Подобные инциденты случались и ранее. Так, 13 октября взрыв бытового газа произошел в Уфе, тогда пострадали два человека. Позднее один из пострадавших был задержан по подозрению в попытке убийства соседа с использованием газа.

1 августа газ взорвался в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, что привело к обрушению двух подъездов. По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, девять пострадали. В ходе разбора завалов произошло повторное обрушение здания.

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