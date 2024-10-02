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Случилось впервые: ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ

  • 2.10.2024, 11:07
  • 3,058
Случилось впервые: ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ

Детали раскрыл спикер ОТГ «Харьков».

Ситуация на Харьковском направлении боевых действий остается сложной. Россияне активизировали наступательные операции в районе города Волчанск. В частности, в ходе штурма агрегатного завода Силы обороны Украины уничтожили значительное количество оккупантов. Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев.

По его словам, 30 сентября в ходе российского контрнаступления в Волчанске противник привлек 20 единиц техники и более 100 человек личного состава.

«Техника была уничтожена или повреждена. И так же очень ощутимые потери были нанесены в живой силе противника. Сегодня он также продолжает штурмовые действия, но уменьшает интенсивностью продолжает наступательные действия как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах», - отметил он.

Саранцев отметил, что такое большое количество российских оккупантов в рамках одного штурма на Волчанском направлении было уничтожено едва ли не впервые.

«По крайней мере за мое пребывание здесь впервые число погибших с вражеской стороны превысило число раненых. То есть это говорит о том, что огневое поражение было очень мощным, противник даже не успел эвакуировать раненых. То есть эти люди были обречены. Все они погибли. Более 135 оккупантов вчера убиты именно вот на подступах к агрегатному заводу, куда они пытались продвинуться на технике под прикрытием тяжелой бронированной техники», - рассказал Саранцев.

По его словам, такое количество личного состава и бронетехники противника было поражено артиллерией, FPV-дронами.

«У противника просто не было никакого шанса», - сказал он.

Военный отметил, что потеря Волчанского агрегатного завода для россиян имеет преимущественно символическое значение. Однако оккупанты начали активнее использовать различные виды вооружения - от артиллерии и тяжелых огнеметных систем до управляемых авиационных бомб.

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