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Цены на нефть подскочили после ракетной атаки Ирана на Израиль

  • 2.10.2024, 13:12
Цены на нефть подскочили после ракетной атаки Ирана на Израиль

Появились прогнозы аналитиков на случай дальнейшей эскалации.

Цены на нефть продолжили рост 2 октября из-за растущих опасений, что напряженность на Ближнем Востоке может обостриться, что может привести к сбоям в добыче сырой нефти в регионе после самого масштабного в истории военного удара Ирана по Израилю.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2% до 75,2 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подорожала на 2,4% до 71,5 долларов. В ходе торгов 1 октября обе марки сырой нефти выросли более чем на 5% после удара.

Риски эскалации

По словам Приянки Сачдевы, старшего аналитика рынка Phillip Nova, нефтяные рынки в основном сосредоточены на ухудшении перспектив мировой экономики, что снижает спрос на топливо.

«Тем не менее, чаша весов быстро перевесила в сторону опасений перебоев с поставками нефти на Ближний Восток после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю», - сказал Сачдева.

Утром 2 октября Иран заявил, что его ракетная атака на Израиль закончена, в то время как Израиль и США пообещали принять ответные меры против Тегерана. Иран заявил, что любой ответ Израиля на атаку, в ходе которой, по данным Израиля, было задействовано более 180 баллистических ракет, будет встречен «огромными разрушениями».

Совет Безопасности ООН запланировал на 2 октября заседание по Ближнему Востоку, а Европейский Союз призвал к немедленному прекращению огня.

Аналитики ANZ в своей записке отметили, что прямое вмешательство Ирана, члена ОПЕК, повышает вероятность перебоев с поставками нефти, добавив, что в августе добыча нефти в стране выросла до шестилетнего максимума в 3,7 млн баррелей в день.

«Крупная эскалация со стороны Ирана грозит втянуть США в войну, - говорится в заметке Capital Economics. - На Иран приходится около 4% мировой добычи нефти, но важным вопросом будет то, увеличит ли Саудовская Аравия добычу, если иранские поставки будут нарушены».

Рост добычи

Группа министров ОПЕК+ соберется 2 октября для обзора рынка, и никаких изменений в политике не ожидается. С декабря ОПЕК+, куда входит Россия, намерена ежемесячно увеличивать добычу на 180 тысяч баррелей в день (б/д).

«Любое предположение о том, что рост производства продолжится, может нейтрализовать опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке», - говорится в записке ANZ.

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