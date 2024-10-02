В Лоеве в общежитие педколледжа поселили военных 2 2.10.2024, 18:22

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Учащихся беспокоит их неадекватное поведение.

В начале сентября в общежитие Лоевского педагогического колледжа заехали военные. Городской поселок стоит на самой границе, через реку — уже Украина. Некоторые местные жители жалуются на поведение военнослужащих. Рассказываем, что «Зеркалу» удалось узнать.

«Ведут себя неадекватно, пристают к девушкам»

По словам жительницы Лоева, которая часто бывает в районе местного педколледжа и общежития, в городе в начале сентября появилось много военных. Какое именно это подразделение и войска, женщина не знает, но говорит, что видела на форме нашивки беларусской армии.

— Не знаю, чем они занимаются, — наверное, стоят на границе. В поселке ходят слухи, что это спецназ, — говорит Ольга (имя изменено в целях безопасности).

Как рассказала собеседница, военных заселили в общежитие, где живут учащиеся педагогического колледжа. Некоторых девушек и тех, кто живет в округе, беспокоит поведение мужчин в форме.

— Ведут себя неадекватно, громко ругаются. Часто видела их пьяными. Они регулярно пристают к девушкам. Я это почувствовала на себе, месяц назад вынуждена была от них убегать. Стало страшно ходить по улице вечером — не знаешь, что может с тобой случиться, — пожаловалась Ольга.

О том, что в этом городском поселке жалуются на поведение военнослужащих, недавно сообщал и проект «Реальная Беларусь».

«Лишнюю вот эту пургу пускать не надо!»

Как указано на сайте Лоевского колледжа, в общежитии живет 250−260 учащихся, а в целом оно рассчитано на 470 койко-мест. В списках заселенных на второй, третий и четвертый этажи мы нашли всего четыре комнаты, где живут парни — все они учатся в учреждении. Остальные места занимают девушки (что вполне объяснимо — профессия учителя в Беларуси традиционно считается женской). Причем в педколледж принимают с базовым средним образованием — то есть поступать можно сразу после 9-го класса школы, поэтому многим из студентов, а вернее — студенток, всего 15−17 лет.

Журналистка «Зеркала» под видом родственницы одной из учащихся позвонила в общежитие. Заведующая Людмила Атрощенко, которая подняла трубку, отреагировала на вопросы о военных довольно резко.

— У нас никто никого не боится. Все это глупости! Как фамилия вашей сестры? Пускай подойдет ко мне — я с ней поговорю. А лишнюю вот эту пургу пускать не надо! — сразу пошла она в атаку.

Узнать, как долго в здании пробудут «такие постояльцы», мы попытались у директора колледжа Раисы Коледы, которой также позвонили как близкие одной из учащихся. Директор назвала вопрос «идиотским» и отвечать на него не стала. Как и говорить на тему военнослужащих в принципе. Подобно своей подчиненной, Раиса Коледа лишь резким тоном посоветовала передать девушкам, которые переживают из-за соседства с солдатами, подойти лично к ней на разговор, а она «все объяснит».

«Раиса Васильевна все руководство этих служивых знает»

«Зеркало» также позвонило в Гомельское областное управление образования. В отделе, который курирует вопросы специального образования, не отрицали, что в общежитии педколледжа живут военнослужащие. Там заверили, что все на законных основаниях.

— Посторонние проживают в разных местах с учащимися, не в одном блоке. Пограничники, офицеры там живут постоянно, потому что в Лоеве больше негде. Там же рядом погранзастава. А вот эти, что сейчас там проживают, — их род войск я уже не уточнял. Они живут на пятом этаже, а не с учащимися девочками. У них отдельный вход — даже через основную проходную они редко ходят. Пересекаться с ними можно только возле общежития или колледжа, — разъяснил сотрудник отдела.

В управлении также посоветовали при возникновении конфликтных или проблемных ситуаций обращаться к директорке колледжа.

— Раиса Васильевна — опытнейший руководитель, все руководство этих служивых знает и порешает все проблемы, — заверил чиновник.

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