ВСУ ночью ударили по военному аэродрому в РФ

ВСУ ночью ударили по военному аэродрому в РФ1
- 20.10.2024, 16:29
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Там базируются, в частности, МиГ-31.
В ночь на 20 октября силы обороны Украины нанесли огневое поражение по аэродрому в Липецкой области РФ. Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Под удар попала инфраструктура военного аэродрома Липецк-2.
«В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага», – говорится в сообщении.
Также в украинском Генштабе подтвердили ночную дроновую атаку на федеральное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Там, по словам украинских военных, россияне производят химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.
«В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются», – отметили военные.