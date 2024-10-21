Украинские военные уничтожили российский «Бук-МЗ» 3 21.10.2024, 13:54

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Его стоимость — до 50 миллионов долларов.

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов. Его стоимость до 50 млн долларов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», — говорится в сообщении.

Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.

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