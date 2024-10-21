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В Могилеве хозяин автомастерской разъезжал на автомобилях клиентов

  • 21.10.2024, 18:27
В Могилеве хозяин автомастерской разъезжал на автомобилях клиентов
Иллюстративное фото

Что было дальше.

В Могилеве хозяин автомастерской без спроса катался на автомобилях, которые ему отдали в ремонт, сообщили в УВД.

В милицию обратились четверо мужчин, у которых угнали автомобили, отданные в ремонт в одну и ту же мастерскую.

Сотрудники милиции выяснили, что чужими автомобилями пользовался 34-летний владелец автомастерской. Он ездил на машинах клиентов по своим личным вопросам вместо того, чтобы заниматься их починкой.

В отношении местного жителя следователи возбудили ряд уголовных дел.

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