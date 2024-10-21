В Могилеве хозяин автомастерской разъезжал на автомобилях клиентов
- 21.10.2024, 18:27
Что было дальше.
В Могилеве хозяин автомастерской без спроса катался на автомобилях, которые ему отдали в ремонт, сообщили в УВД.
В милицию обратились четверо мужчин, у которых угнали автомобили, отданные в ремонт в одну и ту же мастерскую.
Сотрудники милиции выяснили, что чужими автомобилями пользовался 34-летний владелец автомастерской. Он ездил на машинах клиентов по своим личным вопросам вместо того, чтобы заниматься их починкой.
В отношении местного жителя следователи возбудили ряд уголовных дел.