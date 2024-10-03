НАТО еще будет учиться Юрий Николов

3.10.2024, 11:46

Юрий Николов

ВСУ совершают революцию.

У меня в руках – один из самых популярных FPV-дронов нынешней войны из сделанных в Украине. Я пытался закрыть визуальные признаки, чтобы меня не заподозрили в прямой рекламе. А подозрения стопудово будут, потому что оказалось, что в последние месяцы наши военные проводят буквально революцию. Я не шучу, НАТО еще будет учиться и охреневать от истории, которую я вам сейчас расскажу. И которая мне самому очень подняла настроение и дает сил бороться.

Итак, этим летом минцифровики Михаила Федорова объявили игру среди подразделений дроноводов. Кто убьет больше рашистов или взорвет их техники, тот получит определенную сумму баллов, за которые сможет бесплатно и без очереди получить дополнительную порцию дронов. Начался турнир подразделений, ведется таблица, все могут следить за тем, кто на каком месте.

За разную технику и рашистов присваивается определенное количество баллов. Условно, за подрыв пехотинца – один балл, за подрыв пушки – пять баллов, танка – 10 баллов.

Участник турнира должен подтвердить видео факт поражения для верификации, причем одного видео с дрона-убийцы недостаточно. Нужно еще и со второго дрона, и с разведчика. По разным причинам сейчас отсеивается около 15% заявок.

После подведения суммы баллов каждое подразделение получает возможность выбрать на эту сумму желаемые дроны. Условно говоря, Mavic стоит пять баллов, «Вампир» – 10 баллов, «Кажан» – семь баллов, «Шрайк» – три балла, «Немезис» – восемь баллов (эти цифры я выдумал из головы просто для наглядности, настоящие – совершенно другие). И вот на всю сумму может заказать желаемые дроны в дополнение к тем, что и так получает по основному заказу от ВСУ. То есть речь идет фактически о премиальных дополнениях. Которые дают возможность в следующем месяце убить еще больше рашистов.

Таким образом у дроноводов возникает дополнительная мотивация – быть выше в турнирной таблице, чтобы иметь больше дронов для удовлетворения потребностей врожденной русофобии.

Знающие люди говорят, что это уже привело к улучшению результатов в определенных подразделениях. И точно не принесло никакого вреда.

Этот кейс будут разбирать всякие спецы по работе с наемным персоналом, может, это добавит красок теории игр.

Точно это и о маркетинге, потому что по запросу на получение дронов становится понятно же, какие из них действительно желательны для военных. Потому что люди в Генштабе, формирующие потребность для закупки дронов, могут руководствоваться какими угодно интересами. И – о боже, неужели я это говорю! – даже коррупционной выгодой. Тупо покупают за государственные деньги нах...й не нужные рукожопые дроны, но ведь Вася откатил, так пусть уже будет. Ну, а то, что вместо этого говна можно было бы купить настоящие хиты, – полковника это ж не ...бет ни грамма. Потому что он в тылу х...евничает.

А так дроноводы голосуют именно за то, что приносит им эффект. И они кровно заинтересованы получить самые эффективные машинки для убийств. Им выделываться или искусственно разгонять заказ в рекламных целях нет никакого смысла.

И это должно заставлять дроноделов действительно улучшать свои изделия. А не надеяться, что полковник за откат сохранит ему госзаказ.

В общем, очень крутая история. И в руках у меня – одна из самых хитовых машинок для убийств.

Юрий Николов, «Фейсбук»

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