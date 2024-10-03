закрыть
3 октября 2024, четверг, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны раскрыли замысел россиян в Крыму

  • 3.10.2024, 15:12
  • 1,078
Украинские партизаны раскрыли замысел россиян в Крыму

Оккупанты обеспокоены ситуацией на Керченском мосту.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» зафиксировали перемещение ракет С-300 к системам противовоздушной обороны в Крыму. В частности, речь идет о комплексе, который расположен в районе Керченского моста.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения «Атеш». По мнению партизан, это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.

«На этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста, который пытаются сохранить всеми возможными способами», – сообщили в «Атеш».

Партизаны подчеркнули, что и дальше будут следить за маршрутами транспортировки ракет и выявлять системы ПВО с целью ослабления оборонных позиций оккупантов, способствуя таким образом успехам Сил обороны Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип