Украинские партизаны раскрыли замысел россиян в Крыму
- 3.10.2024, 15:12
- 1,078
Оккупанты обеспокоены ситуацией на Керченском мосту.
Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» зафиксировали перемещение ракет С-300 к системам противовоздушной обороны в Крыму. В частности, речь идет о комплексе, который расположен в районе Керченского моста.
Об этом сообщили в Telegram-канале движения «Атеш». По мнению партизан, это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.
«На этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста, который пытаются сохранить всеми возможными способами», – сообщили в «Атеш».
Партизаны подчеркнули, что и дальше будут следить за маршрутами транспортировки ракет и выявлять системы ПВО с целью ослабления оборонных позиций оккупантов, способствуя таким образом успехам Сил обороны Украины.