Украинские партизаны раскрыли замысел россиян в Крыму 3.10.2024, 15:12

1,078

Оккупанты обеспокоены ситуацией на Керченском мосту.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» зафиксировали перемещение ракет С-300 к системам противовоздушной обороны в Крыму. В частности, речь идет о комплексе, который расположен в районе Керченского моста.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения «Атеш». По мнению партизан, это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.

«На этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста, который пытаются сохранить всеми возможными способами», – сообщили в «Атеш».

Партизаны подчеркнули, что и дальше будут следить за маршрутами транспортировки ракет и выявлять системы ПВО с целью ослабления оборонных позиций оккупантов, способствуя таким образом успехам Сил обороны Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com