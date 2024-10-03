Экс-руководитель ГУР: Численность РДК и Легиона «Свобода России» выросла в сотни раз

Экс-руководитель ГУР: Численность РДК и Легиона «Свобода России» выросла в сотни раз3
- 3.10.2024, 19:52
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Россияне воюют на стороне Украины.
Стратегией Украины становится перенос войны на территорию России, и роль добровольческих формирований, составленных из россиян, будет становиться большей, считает бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Валерий Кондратюк.
«Относительно РДК и Легиона «Свобода России». Вначале это было лишь некоторое количество людей, российских граждан, которые приняли решение перейти на сторону Украины. Сегодня, вы не поверите, количество таких людей увеличилось в десятки и сотни раз. И уже выходит за численность трех тысяч человек, а, возможно, даже и больше», — сказал он в эфире Radio NV.
Значение этих формирований растет одновременно с их численностью, так как ГУР МО, которое их курирует, использует стратегию «тысячи порезов», следующим этапом которой является перенос уже не фронта, а войны на территорию России, отметил Кондратюк.
«Мне кажется, они будут способны защищать, в частности, Курскую область или развивать своё дальнейшее наступление. Потому что для всех российских оппозиционеров стало понятно после „выборов“ президента России, что „выборы“ невозможно выиграть у [российского диктатора Владимира] Путина только поднятием рук, а можно выиграть только вооруженной оппозицией. И такая вооруженная оппозиция — это тоже достижение ГУР — сегодня создана в Украине», — добавил экс-глава военной разведки.
Российский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» были созданы в 2022 году из числа граждан РФ, которые выразили желание защищать Украину от оккупантов. С 2023 года подразделения проводят диверсионные рейды на территорию РФ, участвуют в боях в Харьковской области и тому подобное.