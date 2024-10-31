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В Гомеле разыгралась «шекспировская драма»

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  • 31.10.2024, 12:35
  • 3,434
В Гомеле разыгралась «шекспировская драма»

С неожиданной развязкой.

В Гомеле разыгралась настоящая «шекспировская драма». Местный житель поджег автомобиль. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения либо повреждения чужого имущества.

Неработающий 37-летний гомельчанин решился на поджог во имя любви. Так он хотел отомстить бывшему супругу женщины, с которой был в весьма серьезных отношениях. Жила пара вместе.

Нынешний ухажер и предыдущий часто конфликтовали из-за общей любви.

«Изрядно подвыпив, горе-поджигатель решил наказать прежнего кавалера своей девушки. Ночью купил на заправке бензин и направился к автомобилю недруга, но в темноте перепутал машину и поджег чужую», – сообщили в Telegram-канале «Сожский форпост».

С места происшествия мужчина скрылся, но это не помешало милиции его найти и задержать.

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