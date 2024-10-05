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В Минске появится пересадка на четвертую линию метро

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  • 5.10.2024, 9:42
  • 3,872
В Минске появится пересадка на четвертую линию метро
Фото: nashaniva.com

К ней придется идти почти 300 метров.

Пока что в Минске строится только третья линия метро, хотя проектировщики готовят уже и план четвертой, кольцевой линии.

На сайте «Минскграда» появился градостроительный проект детального планирования на часть территории в пределах проспекта Дзержинского — улиц Уманской — Железнодорожной — улицы Семашко, заметило Blizko.by.

На чертежах отмечено и точное место расположения будущей станции «Проспект Дзержинского» четвертой линии.

Судя по плану, она будет расположена на улице Уманской напротив дома в форме гребенки: это три корпуса дома №136 по улице Железнодорожной, поставленные впритык друг к другу, но с небольшим смещением.

Эта станция будет пересадочной со станцией «Михалово» первой линии.

Чертежа точного расположения самой станции под землей нет, но видно, что по крайней мере между входами на станции «Проспект Дзержинского» и «Михалово» расстояние составляет около 250 метров. Это значит, что сам пешеходный переход между двумя станциями составит минимум такое же, но скорее всего большее расстояние — до 300 метров или еще больше.

Такой большой переход может быть неудобным для пассажиров, так как требует длительной ходьбы.

Между центрами станций «Площадь Ленина» первой линии и «Вокзальная» третьей линии расстояние составляет 350 метров, пассажирам помогают по четыре ленты траволаторов при движении в каждом направлении.

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