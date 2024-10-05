СМИ: Ким Чен Ын «тащит» Путина, но РФ провалит две главных задачи 5.10.2024, 13:24

Кремль не готов к новой мобилизации.

Северная Корея поставляет агрессору России половину от всех снарядов, которые оккупанты применяют против Сил обороны Украины на поле боя. Снаряды очень неточные, но их огромное количество.

Как сообщает The Times со ссылкой на сведения западной разведки, Россия стала зависимой от северокорейских снарядов. Они неточные, однако позволяют оккупантам добиваться успехов на поле боя.

Россия не готова к новой мобилизации

Журналисты утверждают, что согласно данным их источников, у российских войск нет возможностей одновременно захватить Покровск и вытеснить ВСУ из Курской области. Для этого РФ нужна мобилизация, на которую Кремль не готов.

«Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорение суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем», - подчеркивается в материале.

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