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«По развалу Москвы есть всего два момента»

  • 5.10.2024, 18:15
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«По развалу Москвы есть всего два момента»
Петр Черник

Полковник ВСУ спрогнозировал, когда закончится война в Украине.

Украинский военный аналитик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник объяснил в интервью, что любая остановка боевых действий в Украине - дело кратковременное, поскольку враг никуда не девается и продолжает оставаться «соседом». Россияне будут нападать снова и снова, пока не будет принято решение развалить РФ. Только тогда можно говорить об украинской победе, которую страна одержит на поле боя.

Петр Черник ответил на вопрос, в чем разница между замораживанием боевых действий и завершением этой фазы войны: «Тут можно подобрать десятки всяких высказываний. Это не принципиально. Фаза будет приостановлена до следующего цикла. Пока не будет принято решение окончательно валить».

«По развалу Москвы есть всего два момента: нужны настоящие санкции и сбивание цены на все ресурсы: от нефти и газа, заканчивая золотом и лесом. И полноценная военная победа Украины на своей территории. Произойдет ли это? Уверен на 100%, что произойдет, но только я не вижу признаков того, что это будет скоро», - пояснил военный эксперт.

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