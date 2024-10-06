Спецназ СБУ поразил два российских ЗРК «Бук», а также 10 танков и 33 ББМ
- 6.10.2024, 9:50
Видеофакт.
Спецназовцы ЦСО «А» СБУ опубликовали видео с серией поражений вражеской техники за неделю. В частности воины уничтожили:
10 танков
33 ББМ
18 артсистем и РСЗО
4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР
219 единиц автотранспорта
25 БпЛА и 22 антенны связи
148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
2 склада с боеприпасами
Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм канале Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Также было ликвидировано 176 российских захватчиков.