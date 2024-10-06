Спецназ СБУ поразил два российских ЗРК «Бук», а также 10 танков и 33 ББМ 6.10.2024, 9:50

Видеофакт.

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ опубликовали видео с серией поражений вражеской техники за неделю. В частности воины уничтожили:

10 танков

33 ББМ

18 артсистем и РСЗО

4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР

219 единиц автотранспорта

25 БпЛА и 22 антенны связи

148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций

2 склада с боеприпасами

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм канале Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Также было ликвидировано 176 российских захватчиков.

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