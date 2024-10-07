ISW: Только в одном районе Украины Россия потеряла пять дивизий техники 7.10.2024, 9:50

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1,8 тысяч единиц.

С начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных наступательных операций в Донецкой области летом 2024 года российская армия потеряла в Покровском районе Донецкой области такое количество танков и других бронемашин, которого было бы достаточно для вооружения по меньшей мере пяти дивизий.

Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны. Они обратили внимание на соответствующие подсчеты одного из OSINT-исследователей, которые базируются на визуально подтвержденных потерях техники. Этот исследователь сообщил, что россияне потеряли 1830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года (для сравнения, Украина за тот же период — 369 единиц такой же техники).

Согласно этим подсчетам, в целом во время наступательных действий в Покровском районе войска РФ потеряли:

539 танков (примерно полторы российских танковых дивизии), из них 381 танк в подсчетах OSINT-исследователя причислен к уничтоженным;

1020 БМП (примерно 4−5 мотострелковых дивизий), из них 835 уничтоженных;

26 бронетранспортеров,

22 реактивные системы залпового огня (РСЗО);

11 буксируемых артиллерийских систем;

92 небронированных грузовика.

При этом только с 6 сентября 2024 года, то есть за последний месяц, российские войска потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин (это примерно два механизированных батальона).

В ISW напоминают, что войска РФ начали усиленную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года. Она длилась четыре месяца, а после захвата города россияне продолжили штурмы к западу от Авдеевки и к западу и юго-западу от Донецка (Кураховское и Угледарское направления) весной и летом 2024 года. Поэтому указанные выше потери российской техники отражают потери россиян во время этих наступательных усилий, подчеркивают специалисты ISW. Они добавляют, что оценку этого OSINT-исследователя, основанную на визуально подтвержденных потерях бронетехники, можно считать даже консервативной — учитывая, что не все потери российской техники были визуально задокументированы. Поэтому фактическое количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, даже больше, чем сообщается.

В ISW дополнительно отмечают, что в ближайшие месяцы и годы российское командование может оказаться неспособным или неготовым принять потери бронетехники на том высоком уровне, который наблюдается сейчас — учитывая ограничения объемов российского оборонно-промышленного производства, ограничения российских запасов техники советской эпохи и неспособность армии РФ достигать оперативно значимых территориальных продвижений путем механизированных маневров. Аналитики Института изучения войны напоминают, что войска РФ использовали значительное количество бронетехники в течение первых недель своего наступления на Авдеевку еще в октябре 2023 года, а позже ограничили использование бронетехники во время боев на Донбассе.

В частности, похоже, что российские силы ограничили использование бронетехники на Покровском направлении в последние месяцы [вместо этого используя пехотные штурмы малыми группами — прим. ред.]. Хотя оккупанты одновременно усилили свои наступательные операции также в направлении Курахово и Угледара, они часто проводят на этих участках районах преимущественно неудачные механизированные штурмы размером до взвода и роты. В частности, с июля 2024 года россияне совершили несколько механизированных штурмов размером до батальона в западной части Донецкой области, большинство из которых привели к значительным потерям бронетехники в обмен на незначительное территориальное продвижение, напоминают в ISW.

Один из украинских командиров, который находится в Донецкой области, недавно сообщил, что войска РФ теряют до 90% техники, используемой для механизированных штурмов на Донецком направлении. Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) ранее оценивал, что по состоянию на февраль 2024 года российские войска теряли более 3000 боевых бронированных машин ежегодно, хотя текущий уровень потерь бронетехники в России может быть выше, предполагают в ISW. «С октября 2023 года российские войска продвинулись лишь примерно на 40 км на оперативном направлении Авдеевки и Покровска, и потеря техники на уровне более пяти дивизий для таких тактических достижений не может быть бесконечно постоянной без фундаментальных изменений в способности России находить ресурсы для войны, которую она ведет», — констатируют в ISW.

В ISW также предполагают, что войска РФ, вероятно, накопили значительное количество техники для вышеупомянутых наступлений в Донецкой области. Однако средне- и долгосрочные ограничения российских запасов бронетехники и темпов ее производства вместе с дефицитом необходимого для этого оборудования могут заставить российскую армию пересмотреть свой подход к попыткам механизированных штурмов в этом секторе на фоне намерений России вести долгосрочную войну против Украины, считают в ISW.

Готовность военного командования РФ достигать лишь ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будут стоить России все больше, предупреждают аналитики. Они прогнозируют, что в «ближайшие месяцы и годы» вооруженные силы РФ «сожгут» на поле боя ограниченные запасы техники и вооружения советских времен.

«Россия, вероятно, будет испытывать трудности с тем, чтобы должным образом обеспечить свои подразделения техникой в долгосрочной перспективе, не переводя российскую экономику на военное положение и не увеличивая темпы российского оборонно-промышленного производства в существенных масштабах — шаги, которых Владимир Путин до сих пор пытался избегать», — резюмируют в ISW.

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