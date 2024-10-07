Владимиру Халипу — 85 лет 7.10.2024, 13:35

Владимиу Халип

Известный белорусский кинодраматург, литератор и публицист отмечает юбилей.

Владимир Трофимович Халип — земляк Василя Быкова и Рыгора Бородулина. Родился 7 октября 1939 года в Витебской области.

В 1963 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, в 1968 — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Кандидат искусствоведения.

В 1981—1996 годах работал руководителем студии «Летопись» на киностудии «Беларусьфильм».

Автор сценариев к художественным и документальным фильмам «Пламя», «Время выбрало нас», «Мама, я жив», «Проклятый уютный дом», «Брестская крепость», «Три цвета радости», «Я, солдат Брестской крепости», «Заборовно», «Слуцкое восстание» и других.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com