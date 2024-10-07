Владимиру Халипу — 85 лет
- 7.10.2024, 13:35
Известный белорусский кинодраматург, литератор и публицист отмечает юбилей.
Владимир Трофимович Халип — земляк Василя Быкова и Рыгора Бородулина. Родился 7 октября 1939 года в Витебской области.
В 1963 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, в 1968 — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Кандидат искусствоведения.
В 1981—1996 годах работал руководителем студии «Летопись» на киностудии «Беларусьфильм».
Автор сценариев к художественным и документальным фильмам «Пламя», «Время выбрало нас», «Мама, я жив», «Проклятый уютный дом», «Брестская крепость», «Три цвета радости», «Я, солдат Брестской крепости», «Заборовно», «Слуцкое восстание» и других.