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Владимиру Халипу — 85 лет

  • 7.10.2024, 13:35
Владимиру Халипу — 85 лет
Владимиу Халип

Известный белорусский кинодраматург, литератор и публицист отмечает юбилей.

Владимир Трофимович Халип — земляк Василя Быкова и Рыгора Бородулина. Родился 7 октября 1939 года в Витебской области.

В 1963 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета, в 1968 — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Кандидат искусствоведения.

В 1981—1996 годах работал руководителем студии «Летопись» на киностудии «Беларусьфильм».

Автор сценариев к художественным и документальным фильмам «Пламя», «Время выбрало нас», «Мама, я жив», «Проклятый уютный дом», «Брестская крепость», «Три цвета радости», «Я, солдат Брестской крепости», «Заборовно», «Слуцкое восстание» и других.

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