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На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии вспыхнул еще один пожар

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  • 8.10.2024, 7:41
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На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии вспыхнул еще один пожар

К базе помчались скорые и пожарные машины.

На нефтебазе в Феодосии, которую минувшей ночью атаковали Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что пожар вспыхнул в 21.07. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины.

Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.

АО «Морской нефтяной терминал» является одним из крупнейших в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. В марте 2024 года территорию нефтебазы уже атаковали 4 беспилотника.

В ночь на понедельник, 7 октября, во временно оккупированной Феодосии прогремел ряд мощных взрывов. После этого на терминале вспыхнул пожар. В городе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

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