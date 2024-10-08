ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии новыми средствами поражения 8.10.2024, 9:54

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Военный эксперт раскрыл подробности.

Вчера, 7 октября, рано утром Киев атаковал крупнейший нефтяной терминал в Крыму, который находится в Феодосии. Украинские СМИ писали, что объект атаковали беспилотники, а российские СМИ - что две ракеты.

Эксперт Defense Express Валерий Рябых озвучил свое мнение относительно событий в Феодосии от 7 октября.

Он не исключает, что Киев провел атаку на нефтебазу с помощью новых средств поражения. Он не исключил, что, скорее всего, это были беспилотники среднего радиуса действия, но которые могут нести на себе взрывчатое вещество весом до 20 кг. Не исключено, что дальность полета беспилотников составляет от 500 до 600 км.

Рябых не исключает, что Киев во вчерашней операции задействовал один из трех видов ракеты-дрона «Паляница».

Также не исключено, что были нанесены удары и дальнобойными ракетами, которые Киеву поставляет Запад. Речь идет о британских ракетах Storm Shadow.

Самое интересное, что на нефтебазе с осени 2022 года стоит система ПВО «Панцирь», но и она не смогла перехватить все воздушные объекты, которые атаковали терминал.

Тем временем уже пошли вторые сутки пожара на нефтебазе в Феодосии. СМИ сообщают, что горит пять цистерн с топливом. Оккупационная власть отселила из зоны ЧП жителей частного сектора. Вчера поздно вечером взорвалась одна из горящих цистерн с топливом.

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