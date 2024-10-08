Россияне начали массовую эвакуацию из Феодосии 3 8.10.2024, 12:31

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Из-за пожара на нефтебазе после атаки дрона.

В Крыму пока не смогли потушить нефтебазу в Феодосии, которая загорелась 7 октября в результате атаки беспилотника. Назначенный Россией «мэр» города Игорь Ткаченко заявил, что «работы по ликвидации пожара продолжаются», а «для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена эвакуация». В частности, в пункты временного размещения — гостиницы и пансионаты — отправили 1047 человек. Ткаченко добавил, что эвакуированных осмотрели медики.

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 7 октября. Под удар попал Морской нефтяной терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Начался сильный пожар. Судя по всему, беспилотники поразили объект в нескольких местах, поскольку в соцсетях появились фотографии с тремя столбами густого черного дыма. Городские власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, ограничив доступ людей и транспорта в пораженную зону. О пострадавших не сообщалось.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил удар по нефтебазе, отметив, что она используется в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ». В ведомстве уточнили, что атаку провели подразделения ракетных войск в сотрудничестве с другими силами обороны. «Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются», — подчеркнули в Генштабе.

В свою очередь, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что в Феодосии «попали не просто по нефтебазе, а по нефтеналивному порту».

Примечательно, что на территории порта, где располагается терминал, была развернута система ПВО «Панцирь С1». Это выяснили журналисты «Радио Свобода», проанализировав спутниковые снимки. Однако установка не смогла отбить атаку украинских дронов.

В понедельник вечером на нефтебазе загорелась еще одна цистерна, писал телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. До этого паблик сообщал о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.

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