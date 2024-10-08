В Минске банкротится фирма, которая развивала сеть бургерных от Тимати 8.10.2024, 13:07

Первый ресторан открылся на Немиге в июне 2019 года.

Экономический суд Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «БлэкСтарБургер». Как следует из документов, опубликованных на портале АГРСБ, компания задолжала по договору аренды более 336 тысяч рублей, пишет «Наша Нива».

«БлэкСтарБургер» в своё время приобрела эксклюзивные права на белорусскую франшизу сети бургерных рэпера Тимати Black Star Burger. Первый ресторан открылся в Минске на Немиге в июне 2019 года.

В ноябре того же года открылась вторая точка в ТЦ Dana Mall, на её открытие приехал сам Тимати. Затем рестораны сети несколько раз меняли локации (в ТЦ Galleria Minsk, «Титан» и других местах) и также быстро закрывались.

Интересно, что арендодателем компании была «дочка» Dana Holdings — ЗАО «Зомекс Инвестмент», которая позже была переименована в «Эмирэйтс Блю Скай», а затем — в ООО «Лайбрари Лэйн». Именно эта компания сейчас выступает в роли кредитора.

Примечательно, что директора ООО «БлэкСтарБургер» дважды пытались привлечь к уголовной ответственности за «сокрытие или отчуждение имущества, подвергнутого аресту». Однако оба раза по делу было отказано, а имущество компании, по данным суда, находится на территории России.

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