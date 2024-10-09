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Столб дыма виден издалека: появились спутниковые снимки горящей в Феодосии нефтебазы

  • 9.10.2024, 9:41
  • 2,022
Столб дыма виден издалека: появились спутниковые снимки горящей в Феодосии нефтебазы

Оккупантам не удалось потушить пожар до сих пор.

В сети появились спутниковые снимки горящей во временно оккупированной Феодосии в Крыму нефтебазы. Огонь на объекте, пораженном Силами обороны Украины в ночь на 7 октября, продолжал бушевать 8 числа.

К утру 9 октября оккупантам все еще не удалось погасить нефтебазу. О ситуации пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Судя по спутниковым снимкам за 8 октября, на вторые сутки после удара нефтебаза продолжала гореть. В частности, горение спутники фиксировали по состоянию на 11:44.

Более того, не удалось оккупантам погасить пожар и к утру 9 октября: горение продолжают фиксировать спутники NASA.

«Ветер повернул в сторону моря. Длина шлейфа 54 км. Шлейф не густой, вероятно, горят бензин или керосин... Вчера наши источники сообщали именно о горении цистерны с керосином на нефтебазе в Феодосии», – пишет «Крымский ветер».

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