«Ситуация динамичная: мы на первом этаже, а враг на втором» 9.10.2024, 11:02

В ВСУ рассказали о боях на улицах Торецка.

Ситуация в Торецке очень динамичная и меняется с каждой минутой, заявил боец ВСУ. Накануне стало известно, что армия Путина прорвалась на восточную окраину Торецка, а бои в городе ведутся за каждый подъезд.

Вчера представитель бригады «Лють» Артем Джепко в прямом эфире «Радио Свобода» озвучил ситуацию в городе.

Вражеской армии удалось дойти до шахты «Центральная» по улице Центральной, откуда они и вошли в город. Однако ситуация в самом городе динамичная и постоянно меняется. Иногда бывает так, что в одном доме на первом этаже ВСУ, а уже на втором враги, которых украинские силы и пытаются выбить.

По словам Джепко, что-то сложно говорить о ситуации в Торецке. Бывают моменты, когда враг может захватить сразу несколько многоквартирных домов в городе, но спустя время ВСУ выбивают их оттуда.

Если враг оккупирует Торецк, то под удар будет поставлена вся Славянско-Краматорская агломерация. Враг сможет простреливать сразу несколько городов Донбасса, включая Дружковку и Константиновку.

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