Нефть и пустота 5 9.10.2024, 11:23

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Как Витебская область теряет людей и экономику.

Витебщина – самый малозаселенный регион Беларуси. И пустота только разрастается – скорость сокращения населения здесь выше, чем в остальной стране. Ситуацию усугубляет экономическая рецессия области, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В Витебской области проживает всего 27 человек в среднем на 1 км территории. Для сравнения, самой плотно населенной областью страны является Брестская – 40 жителей на километр. Средний показатель по Беларуси – 44 человека на км. При этом в нашей столице теснятся по 5,6 тыс. горожан на каждый километр. Такие данные приведены в региональном сборнике Белстата.

Почему на Витебщине пусто?

Витебская область – антилидер не только по плотности населения. Здесь же наблюдается самое стремительное за последние годы сокращение численности жителей: с 2015 по 2023 годы она упала на 8%. Тогда как за тот же период, например, в Минской области (без учета столицы) жителей прибавилось на 1%.

В Витебском регионе самое старое население – здесь на 1 тыс. трудоспособных приходится 460 человек пенсионного возраста. Тогда как среднее для Беларуси значение – 411 на тысячу.

Экономическая отсталость

Казалось бы, на Витебщине располагаются ключевые для белорусской экономики предприятия, в том числе Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Регион является экспортным – на него приходится 17% всех товарных поставок за рубеж. Однако эти факторы не помогают региону стать успешным.

Количество занятых в экономике на Витебщине в последние годы сокращается быстрее, чем в остальной стране: с 2015 года рабочих рук стало на 13% меньше. За то же время в Минской области убыль составила только 3,5%.

Витебская область стала аутсайдером и по росту доходов населения. С 2015 по 2023 год располагаемые доходы с учетом инфляции здесь выросли только на 11% - совсем не много в сравнении с успешной Минской областью (+28%).

За исследуемый период Витебщина стала единственным регионом, где валовой продукт не вырос, а упал: минус 2,8% на фоне роста в +5,2% по стране и +13,9% на Минщине. В экономике северной области падали ключевые отрасли: и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство жилья.

Ряды депрессивных регионов пополняются

Напомним, ранее «Белорусы и рынок» исследовал вклад регионов в экономику и социальные показатели страны. Самые скромные результаты тогда мы обнаружили у Могилевской области. В абсолютных цифрах Могилевщина все еще отстает от Витебщины, однако последние данные свидетельствуют, что динамика у Витебской области хуже, чем у юго-восточной соседки.

А если обратимся к текущей статистике за 8 месяцев 2024 года, то выяснится, что пробуксовывать начала и Гомельская область. Специалисты это связывают с остановкой Мозырского НПЗ в июле – возможно, позже статистика вернется в норму. Будем следить за этим.

Зато регионом, у которого все хорошо и становится только лучше, остается Минская область. О том, как столица и область вокруг нее превращается в большую агломерацию, высасывающую ресурсы из остальной страны, мы тоже уже писали. Возможно, этот процесс влияет на негативную динамику некоторых регионов Беларуси.

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