Белорус «поселился» в дизеле ради невесты 9.10.2024, 16:22

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А наниматель не отпускал его с работы.

В Могилевской области парень переехал поближе к своей невесте — для этому ему пришлось перебраться в другой город, и он был вынужден по нескольку часов в день проводить в поезде, чтобы добраться на работу. Наниматель не разрешал ему уволиться и был уверен, что белорус фиктивно сменил место жительства. В Могилевском областном объединении профсоюзов рассказали, чем закончилась история.

В течение четырех лет 27-летний житель райцентра на Могилевщине без проблем добирался к месту работы из своего общежития. Потом он встретил девушку в соседнем городе, влюбился и решил переехать поближе к ней, прописавшись в квартире старшей сестры. Однако работал какое-то время на прежнем месте.

Расстояние между населенными пунктами вроде не такое уж большое — всего 42 километра. Однако автобусного сообщения нет, и вся надежда на дизель-поезд. Работнику приходилось ежедневно вставать в пять утра, чтобы не опоздать на смену.

И все бы ничего, но рабочий день у парня был ненормированный, и иногда он заканчивался не в 16.00, а на пару часов позже. Дизель-поезд к тому времени уезжал — и опоздавшему приходилось дожидаться последнего по графику, отправлением в 22.00. Зачастую путь домой после окончания трудового дня занимал семь часов, а на сон оставалось всего пять часов.

Молодой человек попытался расторгнуть контракт досрочно, однако наниматель решил докопаться до истины и доказать в суде, что у подчиненного нет уважительной причины для перемены места жительства и увольнения по требованию работника.

— Когда подчиненный захотел уволиться, наниматель не услышал аргументов. Наоборот, был уверен, что как раз в суде выяснится фиктивность смены прописки и необоснованность требований работника по досрочному расторжению контракта, — рассказал главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев.

Однако доказать обратное оказалось делом несложным. Сделав по постановлению суда запрос в РОВД и расчетно-кассовый центр, профсоюзный юрист выяснил: работник действительно прописался в двухкомнатной квартире своей старшей сестры, сам оплачивает коммунальные расходы и даже успел сделать там ремонт, а транспортная логистика практически отсутствует, кроме дизель-поезда.

В итоге суд вынес решение: досрочно расторгнуть контракт между работником и нанимателем по ст. 41 ТК, выдать истцу окончательный расчет и трудовую книжку.

Сейчас молодые люди готовятся к свадьбе.

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