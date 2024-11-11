Ученые назвали предельный возраст, до которого может дожить человек 2 11.11.2024, 22:57

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Проанализированы данные сотен тысяч добровольцев с использованием искусственного интеллекта.

До начала следующего тысячелетия может быть побит рекорд самого долгоживущего человека – ученые подтвердили более ранние предположения о том, что способности организма к восстановлению истощаются в момент между 120 и 150 годами. Научная работа на эту тему проведена совместно сингапурскими и американскими исследователями, сообщает Pronews.gr (перевод — lenta.ua).

Способность людей к восстановлению после различных повреждений специалисты начали изучать два года назад, пишет издание. Чтобы оценить максимальную продолжительность жизни человека, ученые проанализировали данные сотен тысяч добровольцев, используя искусственный интеллект.

При этом учитывался не только возраст человека, но и его образ жизни, состояние здоровья, последствия болезней.

Как объяснили исследователи, в разработке находятся методики, которые в перспективе могут так замедлить процесс старения, чтобы человек мог прожить до 200 лет. Но это не означает, что 200 лет станут нормой в ближайшее время.

Между тем другие работы показали, что до начала следующего тысячелетия может быть побит рекорд самого долгоживущего человека. Напомним, что француженка Жанна Кальман является мировой рекордсменкой по продолжительности жизни, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.

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