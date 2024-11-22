СМИ: В Париже нашли тайную дочь Путина 3 22.11.2024, 13:31

9,076

Журналисты отметили внешнее сходство.

Елизавета, 21-летняя внебрачная дочь Путина, живет в Париже, просит называть себя Луизой и получила французский диплом бакалавра. Об этом сообщает издание ТСН, уточняя, что девушка сменила отчество и фамилию на Луиза Розова, чтобы ее не нашли.

Официально у диктатора Путина две дочери – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. С их мамой, после 30 лет совместной жизни, Путин расстался в 2013 году. Но слухи о том, что у Путина есть любовница, настойчиво появлялись, даже когда он был в официальном браке, а потом и начали подогреваться новостями, что в этих отношениях рождаются дети.

Одной из них некоторые считают Розову.

Журналисты с ней общались, как с дочерью Путина, но ни разу прямо не спросили — действительно ли Путин ее отец, отмечается в расследовании.

«Слушайте, судя по его молодым фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, очень много людей, похожих на Владимира Владимировича», - говорится в одном из интервью.

«Действительно ли она внебрачная дочь Путина, или просто проект Кремля по созданию имиджа героя-любовника - для того чтобы не говорили о проблемах, а искали многочисленных детей Путина? А может, просто игра блогерши, которая создавала себе загадочный образ и заигралась – вариантов в этой запутанной истории может быть множество», - резюмирует издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com