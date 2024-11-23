Обнаружен старейший в мире алфавит 23.11.2024, 19:53

Его нашли в Сирии.

Ученые совершили сенсационную находку, которая переписывает историю письменности. Во время раскопок в сирийском городе Телль-Умм-эль-Марра были обнаружены глиняные цилиндры с древнейшими известными алфавитными надписями, возраст которых оценивается примерно в 2400 лет до нашей эры, пишет New Voice.

Это открытие старше ранее известных образцов алфавитной письменности и радикально меняет наши представления о ее происхождении и распространении.

«Алфавиты произвели революцию в письме, сделав его доступным для широких масс. Это открытие показывает, что люди экспериментировали с новыми способами коммуникации гораздо раньше, чем мы предполагали», — заявил профессор Гленн Шварц, руководитель раскопок.

Ранее считалось, что алфавит возник в Египте или на близлежащих территориях около 1900 года до нашей эры

Фото: Университет Джонса Хопкинса

Ранее считалось, что алфавит возник в Египте или на близлежащих территориях около 1900 года до нашей эры. Однако новая находка свидетельствует о том, что письменность могла зародиться в Сирии.

Глиняные цилиндры, найденные в одной из хорошо сохранившихся гробниц, были, вероятно, использовались в качестве этикеток для различных предметов. Надписи на них представляют собой раннюю форму алфавита, состоящего из простых знаков. Хотя расшифровать эти знаки пока не удалось, их существование само по себе является важным открытием.

Это открытие имеет огромное значение для понимания развития человеческой цивилизации. Оно свидетельствует о том, что письменность возникла гораздо раньше, чем считалось ранее, и сыграла ключевую роль в развитии первых городских сообществ.

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