У белорусов забирают деньги на ремонты их же домов 30.11.2024, 9:37

Средства с 1 декабря должны быть переведены на специальные счета.

В Беларуси с 1 декабря введут новшества по капремонту. Они затронут средства, которые собирают с жильцом товарищества собственников или застройщики. Корректировки предусмотрены постановлением правительства. Ранее в июле чиновники ввели ужесточения для товариществ собственников, пишет «Зеркало».

Напомним, с 6 июля заработали изменения для товариществ собственников. Так, теперь жильцы ТС по-новому должны собирать деньги на капремонт. Им нужно перечислять эти средства на специальные счета в банках, которые откроют местные власти.

В нынешнем постановлении правительства прописали, по какой схеме будут использовать деньги, которые товарищества собственников собирают на капремонт.

Так, средства, которые будут храниться на специальных счетах или размещены во вклады, могут быть расходованы на капремонт жилого дома и его конструктивных элементов только после получения предварительного согласования местных властей.

Совмин также указал в своем постановлении список документов, которые товариществам собственников или застройщикам нужно предоставлять местным властям, чтобы получить одобрение на использование средств на капремонт. Также прописаны условия отказа тратить эти деньги.

Правительство также ввело административную процедуру по выдаче аттестата соответствия организациям застройщиков и товариществам собственников, которые занимаются техобслуживанием жилого дома собственными силами (при наличии штата).

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